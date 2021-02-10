Геймерские аксессуары от Asus на CES 2024: ROG Tessen Mobile Controller

52

Свежие геймерские аксессуары

CES 2024 уже успели показать много интересных устройств и концептов различных производителей. ASUS также успела отметиться со своими флагманскими геймерскими смартфонами ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro.

Но это еще не все… ASUS также анонсировала игровой контроллер под названием ROG Tessen Mobile Controller. Он ориентирован на пользующихся смартфонами геймеров и обещает превратить телефон в игровую портативную приставку.

Мобильный контроллер ASUS ROG Tessen оснащен RGB-подсветкой и выдвижными ручками. Для точного управления предусмотрены механические переключатели, D-pad, аналоговые триггеры и джойстики ALPS, имеющие 22-градусный ход для точного управления. А с помощью фирменного приложения Armoury Crate пользователи могут изменять расположение кнопок, настраивать кнопки ROG и регулировать параметры подсветки Aura.

Контроллер станет отличным решением для настоящих игроманов, учитывая, что достойных конкурентов практически нет, кроме Razer Kishi V2.