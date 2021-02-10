Глава Qualcomm: дефицит чипов есть, и он будет еще достаточно долго

1344

Нехватка комплектующих станет бичом всего 2021 года

Техноиндустрия живет в условиях дефицита и компании признают, что испытывают нехватку целого ряда компонентов. Эксперты уверены, что дефицит станет ключевым явлением 2021 года для рынка электроники, что обязательно скажется на стоимости устройств. Qualcomm не скрывает того, что существует нехватка полупроводниковой продукции и это негативно скажется на производителях смартфонов.

Читать также: Дефицит Xiaomi Mi 11: на всех флагмана не хватает﻿

Так, в интервью изданию CNET глава американского чипмейкера Криштиану Амон заявил о том, что «дефицит отразится на всем, и, безусловно, повлияет на смартфоны». Он уверен, что нехватка компонентов будет ощущаться на протяжении всего нынешнего года. В числе главной причины дефицита он называет пандемию, которая привела к дисбалансу спроса и предложения. По его словам, сразу произошел резкий спад производства комплектующих, а потом спрос стремительно вырос, но производство нет, оно не поспевает за спросом.

﻿

Пандемия коронавируса переиначила рынок, производство на заводах и фабриках замерло, а после его возобновления пришлось соблюдать ограничения и социальную дистанцию, что не позволило вывести производство на полную мощность. Производители электроники первыми смекнули масштаб надвигающихся проблем, закупали компоненты на месяца вперед, выкупали все, до чего могли дотянуться. В итоге склады опустошены и многие оказались не готовы к такому авральному спросу на компоненты.

Читать также: Xiaomi призналась, что испытывает сильную задержку поставок от Qualcomm. Чем нам грозит дефицит полупроводников в 2021? ﻿

Кристиан Амон также заявил о том, что санкции США против Huawei негативно сказались и на Qualcomm. Целый ряд производителей смартфонов начали все охотнее покупать продукцию конкурентов. Глава Qualcomm не стал говорить конкретно по какому сегменту мобильников более всего ударил дефицит. Предполагается, что это флагманские устройства и больше всего ощущается нехватка топовых процессоров.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: androidauthority