Глава Realme рассказал о дефиците чипов, будущих новинках и переносе Realme 9

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Еще больше устройств и еще выше в чате смартфоностроителей

На прошлой неделе Realme устроила презентацию, на которой показала Realme 8i и Realme 8s, а также свой первый планшет. После пресс-мероприятия журналисты издания GSMArena смогли взять интервью у вице-президента компании и главы подразделения Realme в Индии Мадхав Шет, в ходе которого они узнали о планах компании и о том, как дефицит чипов влияет на нее.

Топ-менеджер Realme заявил о том, что номерные устройства компании — это «демократизация передовых технологий и функций». Линейка Realme 8 стала многочисленной в модельном ряду производителя из-за желания удовлетворить запросы различных пользователей, можно приобрести как 4G-версии, так и модели с поддержкой 5G.

Глобальный дефицит коснулся и Realme, которая вынуждена была отложить выпуск Realme 9 на 2022 год. Тем же, кто не хочет ждать следующего года и уже хочет приобрести смартфон сейчас, он предложил присмотреть себе что-то из семейства Realme 8. При этом Мадхав Шет уверен, что они не потеряются в многообразии моделей и найдут именно то, что нужно.

По словам топ-менеджера Realme, достигнуть отметки в 200 млн проданных мобильников им удастся в 2022 году. В планах войти в топ-2 на рынке Индии (не сложно догадаться, что первое место оставляют Xiaomi).

При этом Мадхав Шет подтвердил, что компания строит экосистему Realme TechLife. В этом же году она планирует расширить портфолио своих устройств, выпустив до 14 ноября 2021 года смартфон Realme GT Neo 2, робот-пылесос, TV-приставку. А в четвертом квартале нынешнего года компания еще представит новый 5G-смартфон.

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Источник: gsmarena