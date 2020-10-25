Главное за неделю: снова об алчности Apple, презентация Huawei и Xiaomi подражает Apple

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Рассказываем, чем запомнилась уходящая неделя

Неделька выдалась та еще: мы успели выкатить обзор Xiaomi Mi 10T Pro и смогли прикоснуться к будущему в лице Samsung Galaxy Z Fold 2. А сейчас действуем по привычной схеме и по традиции рассказываем самые интересные новости прошедших дней.

Интернет сообщество и профильные ресурсы продолжают обсуждать новые iPhone 12. Появились интересные подробности о том, сколько Apple сможет сэкономить на логистике благодаря изъятию зарядного адаптера. Коробки стали меньше, а вот увезти их теперь можно больше. Тем временем пользователи принялись троллить и хейтить синий цвет iPhone 12.

В сети начинают появляться слухи о линейке Samsung Galaxy S21. Компания попытается угодить всем и сразу, предложив в рамках серии как устройства с плоскими матрицами, так и с изогнутыми кромками. А насколько качественными они будут, оценят специалисты DxOMark, которые теперь взялись тестить дисплеи.

Главный релиз последних дней — презентация Huawei, где показали кучу новинок. Самые заметные — флагманы серии Mate 40. Они могут стать финальным аккордом в сегменте флагманов многострадальной Huawei. Чтобы скрасить горечь обиды и громко хлопнуть дверью, они предложили высокую мощь, хорошие камеры и высокие ценники.

Xiaomi не удержалась и вновь принялась подражать Apple. Китайская компания взялась за старое, но на этот раз решено встать на защиту окружающей среды. Выяснилось, что Xiaomi Mi 10T Lite изготовили и упаковали с меньшим использованием пластика. Вот и Xiaomi подхватила тренд защитника природы. А еще она как минимум три года будет дружить с Huami, которая и продолжит для нее штамповать Mi Band.

И закончили наш дайджест новостей новинкой от народной компании. Всего $14 и королевская осанка станет вашей привычкой.

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