Главное за неделю: унылый iPhone 12, Samsung Galaxy S21 близко, безликий OnePlus 8T и другие новости

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Чем запомнилась уходящая неделя

Подводим итоги уходящей недели, рассказываем, чем она запомнилась, что произошло интересного в мире технологий.

За прошедшую неделю произошло не так много значимых событий в мире Android, тогда как поклонники Apple были вознаграждены долгожданной презентацией новых iPhone 12. Все оказалось ожидаемым и даже пресным. Случилась плановая эволюция, без резких скачков. Разве что ценник вновь пошел вверх и алчность Apple вышла на новый уровень — в комплекте с iPhone 12 нет зарядки. Если не видели наш выпуск по следам презентации, обязательно посмотрите.

iPhone 12 ПРИШЛИ ПОБЕЖДАТЬ! Презентация Apple за 8 минут

И конечно же, эта неделя запомнится фанатам OnePlus, ведь состоялась премьера OnePlus 8T. К слову, на днях также стало известно, что один из основателей компании Карл Пей покинул компанию и создаст новый бренд. Что за компания и как скоро мы о ней услышим, неизвестно. Скорее всего, это очередной маркетинговый проект Oppo, но это лишь предположение.

Возвращаясь к OnePlus 8T скажем, что новинка разочаровала. Компания топчется на месте и все эта история с выходом новинки не более чем попытка вновь напомнить о себе. OnePlus 8T хороший и добротный китайский флагман, но скучный и не вызывающий эмоций.

БОМБИТ от OnePlus 8T! НАС ПРЕДАЛИ!

Повод вспомнить о Huawei преподнесли западные журналисты, которые уверяют, что компания все же не прочь продать суббренд Honor. Тем временем правительство США поглумилось вновь над китайской компанией позволив ей приобретать у TSMC устаревшие 28-нм чипы.

На неделе появились слухи, что в следующем году мы увидим 100-ваттную беспроводную зарядку. А Samsung удивит всех мощью фирменного чипа Exynos 1080 и ранним релизом Galaxy S21. Компания спешит принять участие в дерибане доли Huawei. Об этом и другом, смотрите в нашем еженедельном выпуске новостей.