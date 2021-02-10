Глобальная версия Xiaomi Redmi 13C представлена с ценой от $120

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Симпатичный ультрабюджетник ﻿Xiaomi

Xiaomi официально представила глобальную версию Redmi 13C по всему миру. Недорогой смартфон будет доступен в трех вариантах памяти и четырех цветах.



Redmi 13C создан на базе процессора MediaTek Helio G85 с тактовой частотой 2,00 ГГц и графическим процессором Mali-G52 MC2. На смартфоне работает ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14. Доступны варианты 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.



Смартфон оснащен дисплеем 6,74” с разрешением 1600 x 720 пикселей и плотностью экрана 260 PPI. Дисплей поддерживает уровень яркости 450 нит и частоту обновления 90 Гц. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland Low Blue Light и TÜV Rheinland Flicker Free.



Redmi 13C имеет тройной блок камер с 50 МП основной камерой и 2 МП макро. Для селфи имеется фронтальная камера на 8 МП.



Телефон оснащен батареей на 5000 мАч с подзарядкой до 18 Вт. Среди других ключевых характеристик подключение к сети 4G, Wi-Fi с двухдиапазонной поддержкой (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.3, NFC, боковой датчик отпечатков пальцев, толщина 8,09 мм и вес 192 г.



У нового смартфона Redmi 13C будет четыре варианта цветов – Midnight Black, Navy Blue, Glacier White и Clover Green. Телефон стоит $120 за 4 ГБ/128 ГБ, $135 за 6 ГБ/128 ГБ и $150 за 8 ГБ/256 ГБ. Телефон представлен в Нигерии, но будет доступен на других рынках.

Источник: TheTechOutlook