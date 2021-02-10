Google анонсировала смарт-часы Pixel Watch

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Правда, назвать премьеру полноценной нельзя, выход отложен на осень и тогда же объявят все характеристики

После нескольких лет слухов и нескольких недель утечек, стало понятно, что Google Pixel Watch реальны. Правда, вчера компания ограничилась лишь небольшим анонсом смарт-часов, приберегая главный релиз до момента презентации Google Pixel 7, представить который должны осенью.

В точки зрения дизайна Google Pixel Watch не преподнесли сюрпризов. Их экстерьер полностью соответствует тем рендерам и фотографиям умных часов, которые утекли в сеть до анонса. Они получили круглый корпус, кнопку на боковой грани и «тактильное» колесико. Изготовлен корпус из переработанной нержавеющей стали и предлагает сменные ремешки.

Как и ожидалось, главная фишка Pixel Watch — фирменная операционная система Wear OS 3, которая предложит какие-то улучшения, «обновленный пользовательский интерфейс» с улучшенной навигацией и умными уведомлениями. Среди прочего упомянули также поддержку сотовых сетей.

Говоря о софте, Google акцентировала внимание на присутствии стоковых приложений компании, а также глубокую интеграцию с Fitbit. Это означает присутствие таких программ как Google Maps и Assistant, а также таких приложений, как Google Wallet и Google Home, которые являются новыми для Wear OS. Еще одна функция, появившаяся в Wear OS, — Emergency SOS, которая позволяет вызвать экстренные службы или связаться с кем-то из членов семьи, чтобы позвать на помощь.

Владельцы Google Pixel Watch смогут синхронизировать свои данные с учетной записью Fitbit, а также будут использовать все новейшие алгоритмы Fitbit для мониторинга физической активности и состояния здоровья. Несмотря на то, что Fitbit активно участвовал в создании Pixel Watch и по сути это совместный продукт двух компаний, в будущем под маркой Fitbit появятся свои умные часы с Wear OS.

Что касается «железа» Google Pixel Watch, то компания предпочла не озвучивать детали, приберегая их до полноценного релиза. Было лишь сообщено, что это продукт премиального уровня и он будет совместим с устройствами на Android 8.0 и выше.

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Источник: theverge