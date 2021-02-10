Google Assistant with Bard: станет для вас другом и поможет вам в творчестве

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Конкурент для ChatGPT ﻿

Технологии искусственного интеллекта становятся все более популярными, компании интегрируют их в свои сервисы и приложения. ChatGPT является лидером в этой области, но Google становится сильным конкурентом. Недавно Google интегрировал ИИ в Gmail и такие сервисы, как Docs, а сейчас представляет "Google Assistant with Bard" – новую интеграцию Google Assistant с генеративным чат-ботом с искусственным интеллектом.

Google Assistant – часть телефонов на базе Android с 2016 года. За последние семь лет он получил множество функций. Теперь, благодаря технологии чат-ботов с искусственным интеллектом, он выходит на совершенно новый уровень. Google уже некоторое время пытается интегрировать Bard в эту технологию. Для тех, кто не знает, Bard может генерировать текст, переводить языки, писать разные виды творческого контента и информативно отвечать на ваши вопросы.

Google Assistant из Bard все еще находится в стадии разработки, но он обещает принести ряд новых возможностей в Google Assistant. С помощью Bard разговор с Google Assistant будет больше похож на общение с другом. Bard умеет разговаривать и понимать, как человек.

Он может глубоко погружаться в темы и давать ответы. Одной из самых увлекательных вещей является талант Bard к творчеству. Он может выдумывать стихи, помогать с написанием кода либо даже выдумывать идеи для историй. Итак, Google Assistant не просто будет отвечать на вопросы. Он может даже помочь с домашним заданием или с последующим крупным проектом.

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Источник: gizmochina