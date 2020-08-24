Google Camera перестанет засорять ваш смартфон дополнительными папками при сохранении портретных фотографий

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Google Camera , наконец, лишится своей странной фичи.





Google Camera – настоящая находка для любителя мобильной фотографии. Даже не на самом мощном железе и не самом крутом сенсоре софт поможет вам сделать такие фотографии, которые не стыдно будет в рамку поставить. Но и оно не идеально.

Долгое время приложение имело очень странную особенность – каждое портретное фото сохранялось в две отдельные папки: папка с оригинальным изображением и папка фотографий с уже размытым задником. Все бы ничего, но из-за этой «фичи» просматривать фотографии с удобством оказалось не так и просто. Причем как в смартфоне, так и на компьютере. Однако скоро эта особенность уйдет в прошлое.

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Как сообщает издание Android Police, начиная с версии 7.5, Google Camera перестанет создавать отдельные папки для портретов, а готовые снимки будут храниться со всеми остальными изображениями. То есть теперь ваши портреты будут идти в хронологическом порядке, не прячась от вашего основного архива.





Для вашего удобства Google решили изменить принцип наименования файлов. По новым правилам портреты теперь будут называться PXL_YYYYMMDD_HHMMSS.PORTRAIT-01.COVER.jpg, 01 будет оригинальным фото, а 02 – размытым, что гораздо проще предыдущей версии - 00100*PORTRAIT_00100_BURSTYYYYYMMDHMMSS_COVER.jpg. Стоит отметить, что программисты добавили удобное подчёркивание между датой и временем, чтобы еще проще было понять, когда было сделано фото.

Обычные фото будут называться PXL_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg, а фотографии, выполненные при помощи ночного режима, будут отмечаться словом «NIGHT».





Изменения появятся в версии 7.5 приложения Google Camera, которое работает пока только на Android 11.

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Источник: Android Police