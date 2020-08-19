Google Camera в Android 11 станет приоритетным при работе с камерой

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В Android 11 убрали инструмент для выбора приложения камера

Если вы привыкли полагаться на стороннее приложение при работе с камерой смартфона, то в Android 11 вас ждет неприятный сюрприз. В новой версии зеленого робота разработчики сделали так, что при активации камеры пользователь вынужден будет работать с предустановленным приложением и целый ряд штатных утилит будут заточены на работу только со стоковым софтом Camera. Они намеренно убрали инструмент по умолчанию для выбора приложения камеры.

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Разработчики, которые хотят разрешить использование сторонних камер, должны будут указать альтернативные приложения или их компоненты. Есть и приятная новость. Так двойное нажатие на кнопку питания по-прежнему позволит выбрать приложение камеры по умолчанию. А также будут утилиты, где можно будет использовать собственные инструменты для съемки. Например, Instagram и Twitter.

Google не перечислила точных причин, по которым она вносит это изменение, ограничившись лишь общей фразой о защите конфиденциальности и безопасности пользователей. Теоретически злоумышленник может установить на смартфон вредоносный софт и посредством него похитить фотографии или прочую конфиденциальную информацию из приложений.

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Сейчас разработчики Google наводят последний лоск перед запуском стабильной версии Android 11. Уже есть предсказания, что выкатят одиннадцатую итерацию зеленого робота 8 сентября.

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Источник: 9to5google