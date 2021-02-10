Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Google добавит в Android-версию Google Maps функцию, которая уже четыре года доступна в приложении для iOS

Google добавит в Android-версию Google Maps функцию, которая уже четыре года доступна в приложении для iOS

17.10.2023 43 0

Наконец-то и у Android пользователей будет такая фишка

В версии Карт Google для iOS уже некоторое время есть функция, которой нет в версии приложения для Android. Пользователи Apple iPhone могут видеть местные погодные условия в режиме реального времени на Картах Google почти четыре года. А теперь погода появляется и в Android-версии приложения. Это связано с новым фокусом погоды в Google, который изменил интерфейс погодной функции в Android-версии приложения Google. Также ходят слухи о разработке отдельного погодного приложения для Android.

 

google

 

Параметр настройки, найденный в выпуске Android 14 QPR1 Beta 2, показывает, что Google планирует добавить погодные условия в свое приложение для часов и виджет с ежеквартальным обновлением Pixel Feature Drop в декабре.

 

Информация о погоде на Android-версии Карт Google появляется в виде фишки, показывающей температуру под каруселью поисковых фишек. Если нажать на нее, откроется окно, показывающее текущую температуру в данной местности, местные условия, максимальную и минимальную температуру в день, прогноз погоды и качество воздуха.

 

Читайте также: Розовые буквы на экране Pixel 8 Pro – пользователи наблюдают дефект в режиме Always On

 

Источник: phonearena

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 17.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Google добавит в Android-версию Google Maps функцию, которая уже четыре года доступна в приложении для iOS