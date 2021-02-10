Google добавит в Android-версию Google Maps функцию, которая уже четыре года доступна в приложении для iOS

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Наконец-то и у Android пользователей будет такая фишка

В версии Карт Google для iOS уже некоторое время есть функция, которой нет в версии приложения для Android. Пользователи Apple iPhone могут видеть местные погодные условия в режиме реального времени на Картах Google почти четыре года. А теперь погода появляется и в Android-версии приложения. Это связано с новым фокусом погоды в Google, который изменил интерфейс погодной функции в Android-версии приложения Google. Также ходят слухи о разработке отдельного погодного приложения для Android.

Параметр настройки, найденный в выпуске Android 14 QPR1 Beta 2, показывает, что Google планирует добавить погодные условия в свое приложение для часов и виджет с ежеквартальным обновлением Pixel Feature Drop в декабре.

Информация о погоде на Android-версии Карт Google появляется в виде фишки, показывающей температуру под каруселью поисковых фишек. Если нажать на нее, откроется окно, показывающее текущую температуру в данной местности, местные условия, максимальную и минимальную температуру в день, прогноз погоды и качество воздуха.

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Источник: phonearena