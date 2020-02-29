Google готовит к выпуску обновление Duo, в котором будет представлен автоматический перевод аудио- и видеоинформации в текст
Как мы уже говорили в предыдущих новостях об американском гиганте, Google собирается добавить субтитры ко всему, что может. Например, устройства серии Pixel могут уже транскрибировать любое видео и аудио с помощью функции Live Caption. Теперь же Google решил упростить налаживание международных связей, усиленно работая на обновлением своего приложения для видео-связи – Duo.
Инсайдер Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) опубликовала скриншот некоторых настроек приложения в невыпущенной версии Google Duo. Один из них иллюстрирует изменение настроек конфиденциальности, в то время как другой показывает новое меню настроек сообщений.
Похоже, что пользователи приложения смогут сохранять видео- и аудиосообщения, а также текстовые и визуальные медиа на хранилище устройства. Другой переключатель позволит Duo обрабатывать (но не сохранять) аудиоконтент сообщений, чтобы вы могли увидеть субтитры речи вашего собеседника.
Имейте в виду, что речь идет не о звонках в реальном времени, а только о записанной информации – транскрибирование настолько большого объема информации заняло бы кучу времени и «сил» серверов компании.
Как и в случае с любой из утечек, этой информации можно верить лишь частично. Однако, согласитесь, будущее, где стирается граница между языками и менталитетами звучит очень даже заманчиво, и сейчас оно близко, как никогда раньше.
Источник: 9to5Google.com
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