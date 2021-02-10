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Google Maps добавит 3D-строения во время навигации на Android и Android Auto – наконец!

05.01.2024 122 0

Наконец

Популярный сервис Google Maps начал тестировать показ 3D-моделей построек во время навигации в мобильном приложении и Android Auto.

Google Maps добавит 3D-строения во время навигации на Android и Android Auto – наконец! – фото 1

Ранее 3D-здания были доступны только при просмотре карты, а во время навигации не отображались. Однако в последних версиях приложения Google Maps на iOS и Android появилась возможность видеть их и при движении по маршруту.

Для включения 3D-режима необходимо активировать соответствующий тип карты перед началом навигации и увеличить масштаб - следовать этой настройке будет с главного экрана карт. При этом пересекающие маршрут здания становятся полупрозрачными.

Google Maps добавит 3D-строения во время навигации на Android и Android Auto – наконец! – фото 2

Пока функция находится на стадии тестирования и доступна не для всех пользователей. Однако Google, наконец, добавляет этот режим и для навигации – и это не может не радовать.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 05.01.2024
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Google Maps добавит 3D-строения во время навигации на Android и Android Auto – наконец!