Google Maps добавит 3D-строения во время навигации на Android и Android Auto – наконец!
Наконец
Популярный сервис Google Maps начал тестировать показ 3D-моделей построек во время навигации в мобильном приложении и Android Auto.
Ранее 3D-здания были доступны только при просмотре карты, а во время навигации не отображались. Однако в последних версиях приложения Google Maps на iOS и Android появилась возможность видеть их и при движении по маршруту.
Для включения 3D-режима необходимо активировать соответствующий тип карты перед началом навигации и увеличить масштаб - следовать этой настройке будет с главного экрана карт. При этом пересекающие маршрут здания становятся полупрозрачными.
Пока функция находится на стадии тестирования и доступна не для всех пользователей. Однако Google, наконец, добавляет этот режим и для навигации – и это не может не радовать.
Источник - 9to5google