Google определились с датой выпуска Pixel 4A. Вроде бы.

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Мы до сих пор переживаем последствия общего локдауна, связанного с пандемией коронавируса. И как страдаем мы, обычные люди, страдают и мегакорпорации вроде Google. У компании этот год оказался не очень удачным по сравнению с предыдущими. Четвертое поколение Pixel-фона продается вяло, сам смартфон получился спорным, а еще и следующая итерация «бюджетного» в понимании компании запаздывает. Да, все так, Pixel 4a заметно задерживается.

Но беспокоит не столько факт задержки нового бюджетника от Google, сколько слухи о разработке Pixel 5. И хоть сегодня мы, возможно, узнали дату выхода Pixel 4a – 3 августа 2020 года – выбор этой даты кажется сомнительным. Похоже, Google решила конкурировать сама с собой. Почему, вы спросите? В основном, потому, что Pixel 5, по слухам, будет иметь тот же самый процессор, что и его младший брат – Snapdragon 765G.

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Напомним, что старт продаж Pixel 3a начался в мае прошлого года. В конце 2019 Корпорация добра планировала обновление бюджетной линейки именно на май 2020, но случился коронавирус, и все пошло по другому пути. На данный момент задержка идет уже на третий месяц.

Новую дату презентации Pixel 4a, 3 августа, назвал Джон Проссер, известный инсайдер. Интересно, что это мероприятие пройдет за два дня до презентации Samsung. Да, эти два мероприятия рассчитаны на различную аудиторию, но такое «столкновение», в любом случае, будет означать, что Google и здесь потеряет время для раскрутки хайпа своего нового аппарата.

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В своем посте Проссер констатирует один важный факт. После презентации OnePlus Nord новый смартфон от Google, скорее всего, уже потерял часть своей аудитории. Единственное, что сейчас могло бы спасти продажи – это возможности камеры и ее поддержка со стороны производителя. Но об интересе со стороны техногиков мы узнаем совсем скоро.

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Источник: PhoneArena