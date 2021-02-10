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Google передумала. Складной Pixel выйдет

15.02.2022 262 0

Но появится он только ближе к концу года

Последние полтора года в сети периодически всплывали слухи, что Google выпустит свой складной смартфон. Были также разговоры, что Pixel Fold дебютирует до конца 2021 года или в самом начале 2022 года. Но известный аналитик Росс Янг развеял слухи, заявив, что компания отменила гибкий мобильник.

 

Причина проста, понятна и логична. Якобы Google не верит в свое детище, в то, что у него хватит силенок конкурировать с Galaxy Z Fold 3. А на меньшее компания не согласна, только победа и никаких компромиссов. Понимая тщетность своих попыток соперничать со складным смартфоном Samsung, Google отменила все заказы на комплектующие для Pixel Fold.

 

Google передумала. Складной Pixel выйдет – фото 1

 

Естественно, что ничего не мешает компании передумать. Именно на это указывает все тот же Росс Янг. По его словам, в третьем квартале 2022 года стартует серийный выпуск гибких панелей для складного Pixel. А вот представить смартфон должны в четвертом квартале. Предположительно, премьеру стоит ждать в октябре, обычный для компании месяц премьер.

 

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По слухам, складной Pixel-фон получит 120-герцовый гибкий дисплей, чипсет Tensor, операционную систему Android 12L и двойную тыльную камеру с датчиками на 16 Мп + 12,2 Мп. А по своим габаритам он должен быть компактнее Galaxy Z Fold 3.

 

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Источник: twitter

Google Pixel Fold
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.02.2022

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Google передумала. Складной Pixel выйдет