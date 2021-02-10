Google передумала. Складной Pixel выйдет

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Но появится он только ближе к концу года

Последние полтора года в сети периодически всплывали слухи, что Google выпустит свой складной смартфон. Были также разговоры, что Pixel Fold дебютирует до конца 2021 года или в самом начале 2022 года. Но известный аналитик Росс Янг развеял слухи, заявив, что компания отменила гибкий мобильник.

Причина проста, понятна и логична. Якобы Google не верит в свое детище, в то, что у него хватит силенок конкурировать с Galaxy Z Fold 3. А на меньшее компания не согласна, только победа и никаких компромиссов. Понимая тщетность своих попыток соперничать со складным смартфоном Samsung, Google отменила все заказы на комплектующие для Pixel Fold.

Естественно, что ничего не мешает компании передумать. Именно на это указывает все тот же Росс Янг. По его словам, в третьем квартале 2022 года стартует серийный выпуск гибких панелей для складного Pixel. А вот представить смартфон должны в четвертом квартале. Предположительно, премьеру стоит ждать в октябре, обычный для компании месяц премьер.

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По слухам, складной Pixel-фон получит 120-герцовый гибкий дисплей, чипсет Tensor, операционную систему Android 12L и двойную тыльную камеру с датчиками на 16 Мп + 12,2 Мп. А по своим габаритам он должен быть компактнее Galaxy Z Fold 3.

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Источник: twitter