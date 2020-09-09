Google Pixel 5 предстал на «живых» снимках

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Слили фото Google Pixel 5

Через несколько недель (а может и дней) Google должна представить Pixel 5. В этом году, как ожидается, компания отойдет от традиции выпускать два топовых устройства и ограничится выходом только одной модели, которая к тому же не получит флагманский чип Qualcomm. Все-таки Snapdragon 865/865+ достаточно дорогие и было решено на аппаратной части немного сэкономить.

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В сети уже мелькали рендеры Google Pixel 5, а сегодня мы предлагаем вам взглянуть на «живые» фото. Снимки подтверждают, что новинка получит квадратный блок основной камеры с двумя датчиками изображения и тонкорамочный дисплей с врезанным в него фронтальным модулем. Визуально достаточно привлекательно выглядят симметричные рамки вокруг экрана и отсутствие подбородка внизу.

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Обращает на себя внимание, что в системном меню название новинки указано как Pixel 5s и работает она на программной платформе Android R. Скорее всего, это инженерный образец и софт тут еще сырой. Напомним, что по предварительной информации Pixel 5 предложит чип Snapdragon 765G, до 8 Гб оперативной памяти, OLED-матрицу с частотой обновления 90 Гц и аккумулятор емкостью 3080 или 4000 мАч. По слухам, ценник на смартфон будет в диапазоне $599-699.

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Источник: twitter