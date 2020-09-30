Google Pixel 5: прощай стекло — да здравствует металл

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Google Pixel 5 облачен в металлический корпус

Сегодня вечером состоится презентация Google Pixel 5, о котором известно уже практически все. Но все же есть одна деталь, которой никто из инсайдеров ранее не уделял особого внимания — материалы корпуса. Учитывая серьезный крен индустрии в сторону стеклянных корпусов, думаю, что логично было ожидать, что и Pixel 5 предстанет в стеклянном «одеянии». Но неожиданно Google и здесь решила плыть против течения.

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Пришло сообщение, что компания отказалась использовать стекло в качестве материала тыльной крышки. Google решила вернуться к применению алюминия при изготовлении корпусов смартфона. Новое поколение Pixel-фона стало металлическим.

Скорее всего, продиктовано это желанием уйти от одной из хрупких частей корпуса, которая легко повреждалась при падениях и ударах. А Pixel 5 в «металлических доспехах» будет выглядеть добротно и дорого. Еще один плюс металла — хорошая теплопроводность. Правда, такое решение означает, что новинка не получит поддержку беспроводной зарядки.

Напомним, что в этом году новый Pixel отойдет от концепции флагмана в полном его понимании. Это будет аппарат на базе Snapdragon 765G, с OLED-дисплеем, парочкой датчиков в основной камере 12,2 Мп + 16 Мп и аккумулятором емкостью 4080 мАч. Помимо камеры на тыльной стороне устройства пользователь увидит элемент, который постепенно становится артефактом — сканер отпечатков пальцев.

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Источник: twitter