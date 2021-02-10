Google Pixel 5a на рендерах: и этот экстерьер уже знаком нам

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Известный инсайдер показал то, как будет выглядеть Google Pixel 5a

Вот уже два года Google выпускает недорогие премиальные смартфоны Pixel, в нейминге которых есть латинская буква «а». По факту пользователям предлагаются вполне приличного уровня «середнячки», ориентированные на любителей «чистой» системы и хорошей камеры. В этом году Google продолжит традицию и выпустит Pixel 5a. Авторитетный инсайдер @OnLeaks предлагает взглянуть на то каким будет смартфон.

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Рендеры указывают на то, что никаких изменений в плане экстерьера ждать не стоит. Новое поколение будет повторять черты Pixel 4a 5G: тот же дисплей с достаточно толстыми рамками, круглый вырез под фронталку, квадратный блок основной камеры с двумя датчиками изображения и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Тыльная крышка пластиковая.

Говорится о том, что Google Pixel 5a удостоится OLED-дисплея диагональю 6,2 дюйма разрешением FullHD+. Габариты корпуса составят 156,2х73,2х8,8 мм, а с учетом выступающего блока основной камеры толщина корпуса составила 9,4 мм. В наличии порт USB Type-C, стереодинамики и 3,5 мм разъем для наушников.

Pixel 5a и Pixel 4a 5G

Это вся информация о Google Pixel 5a, которая известна на данный момент. Нет и ясности, когда состоится его премьера.

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Источник: gsmarena