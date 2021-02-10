Google Pixel 6 принесет «глубокие инвестиции»

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Google интригует предстоящим анонсом Pixel 6

Помимо свежего зеленого робота, Google Pixel всегда предлагают хорошие камеры. Не станут исключением Google Pixel 6 и Pixel 6 XL. Но в этом году новинки еще и будут сгустком технологий и новаций. Компания всерьез нацелена удивлять и впечатлять.

В своем выступлении перед инвесторами генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи сообщил о том, что на предстоящем осеннем мероприятии они продемонстрируют «инвестиции в глубокие технологии». Все указывает на то, что в этом году компания серьезно вложилась в создание аппаратных устройств.

Чего только стоят слухи, что компания совместно с Samsung создала чип, тонко заточенный под Pixel-фоны нового поколения. Есть даже слухи, что это будет специальная версия Exynos 2200 с графикой AMD. Скорее всего, под «глубокими технологиями» и подразумевается мобильный чип.

Но не только аппаратной платформой будут удивлять Pixel 6 и Pixel 6 XL. Новинки должны предложить OLED‑панели с частотой обновления 120 Гц, емкие аккумуляторы и операционную систему Android 12. Смартфоны укомплектуют до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной. Pixel 6 получит двойную основную камеру с датчиками 50 Мп + 12 Мп, а у Pixel 6 Pro будет набор из трех датчиков 50 Мп + 48 Мп +12 Мп.

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Источник: notebookcheck