Google Pixel 8 – что станет новым сердцем флагмана

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Google Tensor G3 будет значительно мощнее предшественника

Согласно информации от инсайдеров, Google Tensor G3 имеет кодовое название «Zuma» и внутреннее название «GS 301». Он будет использоваться для всей серии Google Pixel 8

Конфигурация ЦБ:

1 x Cortex X3 (вместо 2-х Cortex X2 ядер)

4 x Cortex A720 или A715

4 x A510

Это новая конфигурация по схеме 1+4+4. В теории такой сборник дает улучшение на 21% по сравнению со схемой 1+3+4 предыдущего поколения согласно рекомендациям ARM

Графический процессор Mali G715 еще известен как "Mali Turse MP8"

Mali G715 установили вместо GPU immortalis, поскольку энергопотребление Immortals очень высоко.

Tensor G3 станет первым SoC, построенным на 3-нм архитектуре Samsung GAA. Ранее Samsung попросту продавал лицензию на чипы Exynos в Google и не помогал команде tensor. Но теперь Tensor G3 – первый продукт реального сотрудничества между Samsung и Google. Производительность блока обработки искусственного интеллекта Tensor 3 ML (AI) будет очень высокой, обещают прирост на 400-600% по сравнению с Tensor 2

По сути, Google обратился за помощью в команду Exynos по отношению к Tensor 3 с 2022 года "это не слухи". Таким образом, это объясняет, почему Exynos 2300 отложен до третьего квартала или даже отменен.

Google уже получил ранний образец G3 примерно 10 августа 2022 года, еще один предсерийный поступит 23 февраля. К 23 апреля Tensor G3 будет готов в своем финальном варианте, а к 23 июля будет доставлена первая партия первого 3-нм чипа Samsung.

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Источник: twitter