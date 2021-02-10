Google Pixel Fold и Pixel 7a можно будет приобрести уже в начале лета

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Google в этом году порадует фанатов новыми устройствами

В этом году у корпорации добра планы по расширению продуктовой линейки. Если первые Nexus создавались для демонстрации возможностей Android и были очень нишевым продуктом, то на сегодняшний день мы уже имеем три смартфона от среднего до флагманского уровня. Также уже окончательно известны планы по выпуску премиум устройства в сложном форм-факторе под названием Pixel Fold.

Также ходят слухи о планшете от Google и в целом мы получим достаточно стройную линейку продуктов, которые могут удовлетворить почти любого покупателя. Сегодня в базе одного из американских ритейлеров увидели информацию о дате начала продаж Fold и 7a и вариантах цвета и памяти.

Pixel Fold будет продаваться в варианты с 256 Гб памяти в двух цветах - "карбон" и "фарфор". Младший Pixel 7a будет доступен в цветах "карбон", "хлопок" (очень символически), "арктический синий" и под вопросом "нефритовый". Предполагаемые ценники – 1700 евро за Pixel Fold и 500 евро за Pixel 7a. Конечно, основной статьей дохода останется прибыль от программных продуктов компании, но можно увидеть желание компании зарабатывать и на железе.

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Источник: techleakszone