Google планирует расширить функционал Pixel Tablet за счет новых аксессуаров

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Удачный планшет сделают более функциональным

Google недавно анонсировала планшет Pixel Tablet с довольно необычной комплектацией. Сейчас часто даже блок питания кладут через раз, а тут сразу из коробки док-станция, которая по совместительству еще и колонка. Удивительным стало то, что компания не предложила дополнительных аксессуаров, таких как стилус и клавиатуру.

Но сегодня появилась информация, что разработчик под ником Pratyush изучил код приложения Pixel Retail Demo и нашел там строчки с названиями "Keyboard for Pixel Tablet" и "Pen for Pixel Tablet". То есть речь идет о клавиатуре и стилусе для устройства. К сожалению, изображений аксессуаров и сроков релиза пока нет.

Подробно ознакомиться с характеристиками планшета можно в анонсе на нашем сайте по этой ссылке.

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Источник: androidauthority