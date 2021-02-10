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Google планирует расширить функционал Pixel Tablet за счет новых аксессуаров

23.06.2023 92 0

Удачный планшет сделают более функциональным

Google недавно анонсировала планшет Pixel Tablet с довольно необычной комплектацией. Сейчас часто даже блок питания кладут через раз, а тут сразу из коробки док-станция, которая по совместительству еще и колонка. Удивительным стало то, что компания не предложила дополнительных аксессуаров, таких как стилус и клавиатуру.

 

Google планирует расширить функционал Pixel Tablet за счет новых аксессуаров – фото 1

 

Но сегодня появилась информация, что разработчик под ником Pratyush изучил код приложения Pixel Retail Demo и нашел там строчки с названиями "Keyboard for Pixel Tablet" и "Pen for Pixel Tablet". То есть речь идет о клавиатуре и стилусе для устройства. К сожалению, изображений аксессуаров и сроков релиза пока нет.

 

Google планирует расширить функционал Pixel Tablet за счет новых аксессуаров – фото 2

 

Подробно ознакомиться с характеристиками планшета можно в анонсе на нашем сайте по этой ссылке.

 

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Источник: androidauthority

 

 

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.06.2023
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Google планирует расширить функционал Pixel Tablet за счет новых аксессуаров