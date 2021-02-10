Google показала Pixel 7 и Pixel 7 Pro: попытка действовать на опережение

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Хотя инсайдеры и тут оказались первыми, кто показал дизайн смартфонов

В 2019 году Google пошла на беспрецедентный для себя шаг — задолго до презентации она показала изображения Pixel 4. На фоне утекших досрочно рендеров смартфона, компания решила, что нет смысла скрывать то, что итак известно. С той поры с секретностью у Google не стало лучше и информацию о ее устройствах всегда досрочно сливали в сеть.

Этот год не стал исключением и в сети уже бродили рендеры Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. В этой ситуации компания здраво рассудила, что не стоит скрывать то, что уже известно и на вчерашней презентации показала смартфоны. Google нанесла «упреждающий удар» и на вчерашней презентации выставила на всеобщее обозрение промо-постеры Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. В качестве повода сослались на желание показать расцветки, в которых будут доступны новинки.

Лицевую панель демонстрировать не стали видимо из-за того, что там все будет скучно и «как у всех». Акцент на тыльной панели, где датчики основной камеры вновь воздвигли на постамент. Площадку выделили посредством цвета и теперь два модуля предпочли соединить, а также заострили на них внимание посредством черного цвета.

Субъективно Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro в таком исполнении смотрятся достаточно самобытно и интересно. Визуально в новинках видна «порода» и принадлежность к премиум-сегменту. Также компания объявила, что смартфоны получат фирменный чип Tensor второго поколения и Android 13 «из коробки».

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