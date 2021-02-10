Google представила новый флагман Pixel 8 Pro – мощный чип, яркий экран, крутая камера

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новый флагман google

Google анонсировала новое поколение смартфонов Pixel, в частности топовую модель Pixel 8 Pro. Это самый передовой на сегодняшний день смартфон компании.

Pixel 8 Pro оснащен новым чипом Tensor G3, неплохо повысившим производительность по сравнению с прошлым поколением. Объемы памяти – 12 ГБ ОЗУ и 128-512 ГБ памяти в зависимости от версии.

Смартфон имеет яркий 6,7-дюймовый 2K экран с частотой обновления от 1 до 120 Гц. Камера получила три модуля: 50 Мп основная, 48 Мп широкоугольная и 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

Конечно, камера стала главной фишкой, Google сказала, что она апгрейднула модуль камеры, однако для физического обновления основной камеры только диафрагма - теперь она f1.65. А вот программных фишек прошка получила очень многое, и о них немного подробнее.

Первое – ночной режим видео, который работает как в фото, делая с ночи – день.

Второе – улучшенный HDR в видео, получивший маркетинговое название Video Boost.

Также есть фишки, доставшиеся и обычной модели, о которых мы написали в отдельной статье, чтобы не повторяться, рекомендуем прочитать их здесь

Аккумулятор 5050 мАч с проводной зарядкой мощностью 30 Вт и беспроводной 23 Вт. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Pixel 8 Pro обойдется в 1000 долларов. Он будет получать обновление в течение 7 лет – рекордный срок для Android-устройств.

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Источник - Google