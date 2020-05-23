Google продолжает работу над улучшением Stadia

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Google продолжает улучшать взаимодействие с гейминг-сервисом Stadia. Последние обновления затронули оформление веб-интерфейса Stadia. При помощи жалоб пользователей Google удалось избавиться от некоторых раздражающих багов и проблем в общем дизайне.

Самым заметным обновлением стало изменение внешнего вида ссылок на страницы магазина и возврата к главной странице. Теперь ссылки, ведущие в магазин игр и домашнюю страницу, располагаются вдоль верхней части страницы. Тем временем, прямо под этой полосой располагается окно «Подключенная гарнитура». Таким образом, ссылки стали гораздо заметнее.

В дополнение к перемещению ссылок Google также исправила положение кнопки запуска выбранной игры.

Это не было проблемой при работе в приложении, но в веб-интерфейсе, почему-то, до недавнего времени не было возможности нажать на кнопку воспроизведения с контроллером. Из-за этого пользователям приходилось нажимать на кнопку с помощью мыши. Теперь такой проблемы нет, можно использовать для этих целей и геймпад. Согласитесь – удобное нововведение.

По словам пользователей форума Stadia, изменения прилетели максимально быстро, что вновь говорит о том, что Google все еще очень переживает за качество своего сервиса и его потенциальную популярность.

Напомним, не так давно Google добавили возможность использовать свой геймпад при использовании веб-версии Stadia. Несмотря на общую сырость проекта и его недоступность в некоторых регионах мира, такие улучшения и их скорость вселяют надежду на то, что гейминг-сервис от Google все же сможет взлететь.

Источник: 9to5google.com