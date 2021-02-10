Google тестирует удобную кнопку отписки в Gmail для Android

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Отписаться за один тап﻿﻿

Google упрощает отписку от спама в Gmail для Android, добавляя кнопку для отмены подписки. Хотя отменить подписку на электронные письма в Gmail с помощью компьютера легко, сделать то же самое на телефоне Android не так-то просто. Опцию нужно искать, что может быть неприятным. Google работает над предоставлением кнопкой «Отмена подписки» в Gmail, которая сэкономит время и значительно упростит процесс блокировки нежелательных сообщений.



Согласно информации блога The SpAndroid , кнопка отмены подписки Gmail есть в последней версии Gmail для Android для разработчиков. Кнопка «Отмена подписки» расположена на примечательном месте рядом с информацией об отправителе, нажатие на нее приведет к отмене подписки на будущие письма.



Gmail на компьютере активирует кнопку отменить подписку в сообщении, когда обнаруживает ссылку для отмены подписки в самом сообщении. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку, и вы мгновенно избавитесь от нежелательных писем. На телефоне нужно коснуться значка меню с тремя точками, чтобы найти кнопку отмены подписки. В новой версии кнопка «Отменить подписку» будет автоматически появляться в электронных письмах, от которых можно ее отменить.﻿

Источник: SamMobile