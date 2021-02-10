Google уже работает над вторым поколением чипа Tensor

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Компания создает будущий процессор для Pixel 7

Продажи Google Pixel 6 стартовали после нескольких месяцев утечек и сливов. Одной из главных фишек новинок стал чипсет Tensor собственной разработки, о возможностях и потенциале которого мы сможем скоро сделать вывод. Тем временем сама Google не тратит время и приступила к созданию преемника фирменной системы на чипе.

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Издание 9to5google «покопалось» в некоторых приложениях для Pixel 6, где было обнаружено кодовое имя Cloudripper. Ресурс предположил, что не это не кодовое название смартфона Pixel 7, а наименование новой платформы Google, которое найдет свое применение во флагманах компании 2022г.

То, что Google уже работает над чипом Tensor 2, неудивительно. Вряд ли первый Tensor был экспериментом и после его выпуска компания вновь вернется к использованию процессоров Qualcomm. Google и дальше будет предлагать собственные однокристальные системы, ведь в эту затею вложено немало средств.

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О спецификациях Tensor 2 пока ничего не известно, но можно предположить, что Google вновь уделит внимание нейронному блоку для выполнения задач, связанных с машинным обучением. Компания должна сделать ставку на архитектуру Armv9 и топовый графический процессор.

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Источник: androidauthority