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Google сделал смартфоны Android на 30% быстрее – компания обновила Android Runtime (ART)

23.08.2023 11 2

Google обновил программное обеспечение, лежащее в основе функционирования устройств на Android. Обновление оказывает существенное влияние на скорость запуска приложений на смартфонах и планшетах. Речь об Android Runtime (ART), среде выполнения программ в ОС.


Возможное ускорение работы не зависит от производителя, модели и используемой программной оболочки. Любой смартфон или другой гаджет с Android 12 и более новыми версиями ОС получит новый ART просто через обновление с Google Play.

 

Android Runtime ART


Как отмечает Google в своем блоге, благодаря последнему обновлению ART 13 оптимизация времени выполнения и компилятора привела к 30% улучшению времени запуска программ. Скорость запуска зависит от конкретного устройства. Также есть общие улучшения производительности и до 20 с более быстрый запуск операционной системы после перезагрузки.


В ближайшее время Google намерена выпустить такое же обновление для Android Go, версии ОС для недорогих смартфонов. Им точно не помешает ускорение работы.

 

Источник: Gadget Tendency

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 23.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Copter 0
Ну не 30, але щось буде, Android Runtime прямо впливає
23.08.2023 12:04
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Proger_V 0
30% - непогано б було, але моїй цеглині Android 12 не світить
23.08.2023 12:03
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Google сделал смартфоны Android на 30% быстрее – компания обновила Android Runtime (ART)