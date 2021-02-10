Google сделал смартфоны Android на 30% быстрее – компания обновила Android Runtime (ART)

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Google обновил программное обеспечение, лежащее в основе функционирования устройств на Android. Обновление оказывает существенное влияние на скорость запуска приложений на смартфонах и планшетах. Речь об Android Runtime (ART), среде выполнения программ в ОС.



Возможное ускорение работы не зависит от производителя, модели и используемой программной оболочки. Любой смартфон или другой гаджет с Android 12 и более новыми версиями ОС получит новый ART просто через обновление с Google Play.



Как отмечает Google в своем блоге, благодаря последнему обновлению ART 13 оптимизация времени выполнения и компилятора привела к 30% улучшению времени запуска программ. Скорость запуска зависит от конкретного устройства. Также есть общие улучшения производительности и до 20 с более быстрый запуск операционной системы после перезагрузки.



В ближайшее время Google намерена выпустить такое же обновление для Android Go, версии ОС для недорогих смартфонов. Им точно не помешает ускорение работы.

Источник: Gadget Tendency