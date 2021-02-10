Готовится к выходу серия Nokia X60 с неожиданной прошивкой

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Nokia X60 и Nokia X60 Pro могут получить HarmonyOS

HMD Global, которая взялась за возращение марки Nokia, продолжает выпускать смартфоны. Компания «стреляет кучно» и предпочитает выпускать сразу несколько новинок одновременно. Сейчас она готовит к анонсу серию Nokia X60, которая будет удивлять продолжительным временем работы и камерой. Но будет сюрприз и в плане программного обеспечения.

Пришло сообщение, что в линейке Nokia X60 откажутся от установки «чистого» Android. Решено поддержать Huawei и сделать ставку на ее фирменную операционную систему HarmonyOS. Напомним, что ранее Huawei заявила о том, что планирует, что в ее программную платформу поверят и другие производители, и уже есть договоренность с рядом компаний на выпуск устройств с HarmonyOS. Если сегодняшняя информация достоверна, то теперь мы знаем, что помимо Meizu устанавливать операционку от Huawei в своих гаджетах хочет и HMD Global.

Ожидается, что в рамках семейства Nokia X60 выйдет не только базовая модель с одноименным именем, но и Pro-версия. Обе модели должны получить изогнутые дисплеи, батарейки емкостью 6000 мАч, чипы с поддержкой сетей пятого поколения и основную камеру с главным датчиком на 200 Мп.

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Источник: ithome