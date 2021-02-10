Готовится к выходу ZTE Balde V30 с емкой батарейкой и не самым лучшим чипом

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ZTE Blade V30 предложит процессор Unisoc T618

ZTE одна из первых китайских компаний, которая ощутила на себе всю тяжесть санкций. Компания достаточно тяжело выходит из кризиса и потихоньку возвращается на рынок. Была попытка громко заявить о себе с ZTE Axon 20, который предложил подэкранную камеру, но само решение оставляет желать лучшего. Исправить все и сделать по красоте обещают в Axon 30, а также компания планирует выпустить доступный ZTE Blade V30.

Blade V30 придет на рынок Европы по цене 199 евро и столько производитель запросит за аппарат, который предложит 6,67-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400х1080 точек, восьмиядерный 12-нанометровый чипсет UNISOC T618 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-G52 MP2.

Смартфон должен обладать 4 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и операционной системой Android 11. Разрешение фронтальной камеры ZTE Blade V30 составит 16-мегапикселей и на тыльной стороне предложат систему из четырех датчиков 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев будет установлен на боковой грани. О времени выхода ZTE Balde V30 информации нет.

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Источник: twitter