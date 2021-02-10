Грандиозное обновление Facebook Messenger: сквозное шифрование, лучшие голосовые сообщения, редактирование отправленных сообщений

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Грандиозное обновление в конце года

Компания Meta постоянно подбрасывает нам много новых функций, и вот недавно в Facebook Messenger добавила сквозное шифрование по умолчанию.

Теперь все ваши частные сообщения будут зашифрованы, и только вы и ваш получатель сможете их прочитать. Это большой шаг в правильном направлении, поскольку большинство конкурирующих мессенджеров, а не только ориентированные на конфиденциальность, уже предлагают сквозное шифрование.

В дополнение к шифрованию, теперь вы можете редактировать сообщения, отправлять исчезающие сообщения, скрывать значок прочтения, чтобы люди не видели, когда вы прочитали их сообщения, а также есть некоторые улучшения в голосовых сообщениях. К примеру, вы можете слушать со скоростью 1,5x или 2x и продолжать слушать сообщения с того места, где вы остановились в прошлый раз.

Однако есть один нюанс с редактированием сообщений – вы можете делать это только с сообщениями в течение 15 минут с момента отправки. И это достаточно правильное решение.

Качество фото и видео улучшилось, и сейчас Meta тестирует HD-фото и видео с небольшой группой пользователей, прежде чем внедрять изменения по всему миру.

Источник: meta