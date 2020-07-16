Грядет крупное обновление Gmail

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Google продолжает работать над собственной экосистемой. В ближайшие несколько месяцев компания постарается сделать так, чтобы пользователям Gmail было проще работать из дома. Для этого разработчики готовят редизайн Gmail. В будущем мы должны увидеть новое оформление не только клиента почти, но и Google Docs, Chat, Rooms, Meet и других приложений.

По задумке Google все должно начать работать в едином порыве, создавая экосистему для всех ваших действий.





Слоган нового дизайна Gmail – «сделать так, чтобы почта ощущалась домом для работы». Например, в мобильном приложений Gmail появится удобный ряд быстрых команд, показывающих вкладки «Почта», «Чат», «Комнаты» и «Встреча». Это должно убыстрить переход до нужных приложений, в которых собираются уведомления.

Редизайн должен привнести лаконичность во внешнем виде. Все важные элементы будут удобнее располагаться на экране смартфона и компьютера. Например, вы сможете открыть Документы из самого приложения Gmail и сразу работать с файлами, просматривать общие файлы, видеть свои задачи, а также общаться в чате и видеочате одновременно.





Обновится также Google Meet, конкурент мегапопулярного Zoom от Google. Компания обещает такие новые функции, как возможность оформлять вопросы и отвечать на них, функция «подъем рук», просмотр посещаемости, возможность устанавливать пользовательский фон и т.д.

Поскольку в ближайшем будущем удаленная работа, скорее всего, будет актуальна, эти обновления для Gmail и всей эко-системы Google будут очень важны. К сожалению, компания не рассказала, когда обновление будет выпущено, но вряд ли придется ждать очень долго.





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Источник: droid-life.com