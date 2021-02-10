Характеристики чипа Snapdragon 778G слили в сеть

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Snapdragon 778G может дебютировать уже завтра и вот его параметры

Прошло всего пару часов, как в сети появилась информация, что Honor 50 получит новейшую платформу Snapdragon 778G и инсайдеры уже успели слить в сеть характеристики нового чипа. Они утверждают, что официальный анонс однокристальной системы пройдет завтра.

Интересно, что завтра состоится релиз Poco M3 Pro 5G и ряд источников предположили, что Poco может преподнести сюрприз и установить новый чип в новинке. Не стоит спешить обольщаться, ведь ранее активно ходили разговоры, что смартфон получит чип Dimensity 700 и это будет ребрендинг Redmi Note 10 5G.

Что касается Snapdragon 778G, то он изготовлен по 6-нанометровой технологии, обладает восемью процессорными ядрами Kryo 670 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графической подсистемой Adreno 642L. Процессор якобы получил прирост производительности 40% (без указания в сравнении с каким чипом) и настолько же улучшилась процессорная мощь и энергоэффективность. Предусмотрели опционально 5G-модем Snapdragon X53, процессор обработки изображения Spectra 570L и блок для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом Hexagon 770 с производительностью 12 тера-операций в секунду (TOPS).

Смартфоны с Snapdragon 778G смогут работать с дисплеями разрешением FullHD+ с частотой обновления до 144 Гц, одиночной камерой на 192 Мп, двумя датчиками 36 Мп + 22 Мп или тремя сенсорами разрешением 22 Мп каждый, а также оперативной памятью LPDDR5.

Прочие характеристики чипа включают в себя поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/ГЛОНАСС/NavIC/QZSS, USB 3.1, NFC, датчика отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic/Sonic Max, технологии Qualcomm Quick Charge 5 (мощность до 100 Вт), Qualcomm aptX Adaptive Audio и технологии Snapdragon Sound.

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Источник: twitter