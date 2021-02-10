Характеристики Dimensity 2000: по последней процессорной моде, но с максимумом возможностей

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По части графической производительности Dimensity 2000 будет уступать основным конкурентам

За последние пару лет ландшафт рынка мобильных чипов изменился. Из аутсайдера MediaTek превратился в крупнейшего чипмейкера. Вот уже год он уверенно обходит Qualcomm и по итогам второго квартала нынешнего года и вовсе установил собственный рекорд, завоевав более чем 40% рынка чипов.

Сейчас устремления и основные надежды тайваньского чипмейкера связаны с флагманским сегментом. Он готовится бросить вызов продолжительному лидерству Qualcomm в этой нише. Сделать это он намерен выходом топового процессора Dimensity 2000, который должен выиграть гонку за то, кто первым выведет на рынок 4-нанометровый чип.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил, что Dimensity 2000 предложит три кластера ядер, где один займет высокопроизводительное ядро Cortex-X2 с пиковой частотой 3 ГГц, второй блок отведут под три ядра Cortex-A710 и третий станет пристанищем для квартета энергоэффективных ядер Cortex-A510. Сама конфигурация вызывает оптимизм и предположение, что Dimensity 2000 по части процессорной производительности точно не будет пасти задних на фоне Snapdragon 888 и Exynos 2100, а, возможно, даже превзойдет Snapdragon 898 и Exynos 2100.

Новый процессор получит графическую подсистему Arm Mali-G710 MC10. Это последний флагманский графический процессор Arm для смартфонов. Ранее Arm заявлял, что Mali-G710 обеспечивает повышение производительности и эффективности на 20% по сравнению с Mali-G78, а также повышение мощности машинного обучения на 35%. Маловероятно, что его мощности хватит, чтобы конкурировать с новым видеоускорителем Adreno 730 в Snapdragon 898 или решением от AMD в Exynos 2200.

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Источник: androidauthority