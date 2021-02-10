Характеристики Honor 50 Pro+: в сотрудничестве с Qualcomm и Google?

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Honor 50 Pro+ приписывают черты настоящего флагмана наших дней

Honor еще предстоит сдать экзамен на независимость и продемонстрировать, что она возвращается на рынок смартфонов в качестве полноценного игрока. Демонстрацией этого должна стать серия Honor 50, слухи о которой все чаще появляются в сети. В рамках семейства должно выйти три модели: Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Сегодня больше деталей раскрыли о самой заряженной модели линейки.

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Сообщается, что Honor 50 Pro+ должен предложить 6,79-дюймовый AMOLED-экран с повышенной до 120 Гц частотой, платформу Snapdragon 888 и тройную тыльную камеры. Смартфону приписывают оперативную память стандарта LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 и разрешение дисплея должно быть 2К.

Если в плане железа у Honor 50 Pro+ есть шанс на самоидентичность, то вот что касается дизайна, то есть основания полагать, что здесь будут прослеживаться черты серии Huawei P50. Схожие детали, будут заметны, прежде всего, по части оформления тыльной камеры в виде массивного блока овальной формы с двумя кругами, внутри которых установят датчики изображения.

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Когда ждать премьеру серии Honor 50 и получит ли она сервисы Google, все еще загадка. Нам остается наблюдать за происходящим.

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Источник: mydrivers