Характеристики Honor Play 30 Plus: 5G в массы

198

Honor Play 30 Plus 5G станет бюджетником с посредственной камерой

Сегодня состоится премьера Honor X30, который должен стать первым смартфоном с чипом Snapdragon 695. На этом череда анонсов компании не закончится и, возможно, сегодня или чуть позже она покажет широкой аудитории Honor Play 30 Plus 5G. Правда, ждать презентацию стоит только ради того, чтобы узнать ценник на смартфон, ведь его характеристики досрочно слили в сеть.

Honor Play 30 Plus 5G получил 6,74-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1600х720 точек, селфи-модуль на 5-мегапикселей и двойную тыльную камеру с датчиками 13 Мп + 2 Мп (датчик глубины).

Аппаратной основой смартфона стал чип Dimensity 700. Обладает Honor Play 30 Plus 5G флеш-накопителем емкостью 128/256 Гб, 4/6/8 Гб оперативной памяти, портом USB Type-C, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 22,5 Вт и дактилоскопическим датчиком на торце.

Работать новинка станет под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Magic Ui 5.0. Габариты корпуса составят 167,59х77,19х8,62 мм при весе 198 грамм. Доступен Honor Play 30 Plus 5G будет в четырех цветах: черный, синий, серебристы и золотистый. А в плане дизайна видна преемственность с обликом Honor 50 и Honor 60.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: gizmochina