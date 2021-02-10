Характеристики и изображение бюджетного 5G-смартфона от Realme

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Скоро Realme должна показать доступный аппарат с поддержкой сетей пятого поколения

Realme стремится не отставать от Xiaomi в деле создания смартфонов и стремительно множит модельный ряд. В скором времени она должна представить достаточно доступный смартфон. Информация о нем была найдена на просторах сертификационного центра TENAA и там он значится с кодовым названием RMX3125. О его коммерческом названии ничего неизвестно, но можно предположить, что он станет частью линеек V или Q.

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Регулятор сообщает, что новинка получила восьмиядерный процессор с поддержкой сетей пятого поколения. Что за модель чипа получил смартфон, не сообщается. Можно лишь предположить, что это будет какой-то из процессоров линейки Dimensity от MediaTek.

Габариты корпуса составили 163,9х75,7х8,4 мм при весе 189 грамм. На передней панели установили IPS-дисплей разрешением HD+ (1600х720 точек) и диагональю 6,52 дюйма, а также фронтальную камеру на 8-мегапикселей, которую вписали в каплевидный вырез. В активе смартфона 4/6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128/256 Гб, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и основная камера с парочкой датчиков 13 Мп + 2 Мп. Предложили порт USB Type-C и поддержку быстрой 18-ваттной зарядки.

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Источник: gizmochina