Характеристики и изображения POCO F4 и POCO F4 Pro: ребрендинг зачастил или мы пойдем тем же путем

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Ставка на невысокий прайс за такой набор параметров

В прошлом месяце состоялась премьера POCO F4 GT, который стал переименованной версией Redmi K50 Gaming Edition. В скором времени к нему должны присоединиться POCO F4 и POCO F4 Pro, а произойти это может уже в мае. Ресурс Xiaomiui поделился характеристиками, которые должны получить новинки.

Источник указывает на то, что POCO F4 предложит 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек. Дисплей займет 86,4% лицевой поверхности и защищать его станет стекло Gorilla Glass пятого поколения. Тыльная панель должна быть изготовлена из пластика и на выбор предложат четыре расцветки: белая, черная, синяя и зеленая.

Габариты корпуса POCO F4 составят 163,7х76,4х7,8 мм и внутри должен скрываться чип Snapdragon 870, 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной UFS 3.1. Емкость аккумулятора составит 4520 мАч и предложат 67-ваттную зарядку. Основная камера получит три датчика, где главный Sony IMX582 на 48 Мп со светосилой f/1.79 и оптическим стабом, предложили ширик на 8 Мп (Sony IMX355) и 2 Мп макросенсор.

Разрешение фронталки POCO F4 составило 20 Мп, предложили NFC, Bluetooth 5.1 и операционную систему Android 12 с оболочкой MIUI 13. Ценник на смартфон должен составить около $270. Те, кто помнят прошлогодний POCO F3 без труда увидят, что преемник получил незначительные изменения. По сути только прокачали мощность быстрой зарядки, установили актуальную версию зеленого робота, и камера получила систему оптической стабилизации изображения. Что-то маловато изменений как для нового поколения.

Что касается POCO F4 Pro, то он выглядит интереснее. Его могли оснастить OLED-панелью диагональю 6,67 дюйма разрешением 3200х1440 точек и частотой обновления 120 Гц, а поверх установить стекло Gorilla Glass Victus. Обещан чип Dimensity 9000, 8/12 Гб оперативки, 128/256/512 Гб встроенной UFS 3.1, батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и фронтальный модуль Sony IMX596 на 20 Мп.

Смартфону приписывают тыльную камеру 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2, f/1.9, OIS) + 8 Мп (Sony IMX355) + 2 Мп (макросъемка), модуль NFC и фирменную оболочку MIUI 13 на базе Android 12. Цена на смартфон будет в районе $445. Приведенные характеристики позволяют говорить о том, что POCO F4 Pro станет попросту глобальной версией Redmi K50 Pro. В Индии же этот смартфон еще будет известен как Xiaomi 12X Pro.

В сеть также слили фото POCO F4 Pro, которые указывают на то, что компания не стала утруждать себя тем, чтобы придать устройству внешней индивидуальности, оформив иначе спинку. Даже площадка камер тут не диктует отличия от китайского собрата, ничего такого придумывать не стали. Дизайн, как и характеристики тут скопировали с Redmi K50 Pro.

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Источники: xiaomiui, xiaomiui, xiaomiui