Характеристики и изображения Samsung Galaxy A32: когда хочется чего-то необычного от Samsung

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Samsung Galaxy A32 получит нетипичный дизайн и начинку для смартфонов Samsung

За последние пару лет А-серия стала локомотивом продаж Samsung, но Galaxy A31 не снискал большой популярности. Возможно, Galaxy A32 ждет куда больший успех. Но многое будет решать ценник на новинку, который объявят во время релиза, а вот взглянуть на Galaxy A32 и узнать его характеристики мы можем уже сегодня.

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За это мы должны быть благодарны ресурсу Winfuture, который поделился подробностями о новинке. Судя по рендерам, при создании Samsung Galaxy A32 ставку сделали на внешний вид и необычное оформление основной камеры. С «лица» типичный недорогой аппарат, обладающий достаточно приличными рамками по периметру экрана и каплевидным вырезом для фронталки. А вот датчики тыльной камеры не стали группировать в один блок, расставив их в верхнем левом углу «спинки» Galaxy A32. В таком исполнении основной камеры прослеживаются отголоски дизайна LG Velvet.

Сообщается, что в основу Galaxy A32 ляжет чип Dimensity 720 с модемом 5G, что, по идее, должно позволить новинке стать одним из доступных аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения. Смартфону приписывают 6,5-дюймовый IPS-дисплей, 4 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, боковой сканер отпечатков пальцев и в качестве главного на тыльной стороне будет выступать датчик на 48-мегапикселей.

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Источник: winfuture