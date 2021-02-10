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Характеристики, которые предложит Realme Q5

15.04.2022 499 1

Конкурент для Redmi Note 11 Pro 

20 апреля состоится очередная презентация Realme. Главным героем ее станет серия Realme Q5, которая должна включать в себя три модели. На днях инсайдеры поделились сведениями о характеристиках Realme Q5 Pro и Realme Q5i, а теперь пришла очередь узнать о начинке Realme Q5. Только теперь сведения поступили от официального источника — китайского сертификационного агентства TENAA.

 

Характеристики, которые предложит Realme Q5 – фото 1

 

Регулятор указывает на то, что толщина корпуса Realme Q5 составила 8,5 мм и весит он 195 грамм. Внутри скрывается 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц и, предположительно это Snapdragon 695. Смартфон получил 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной.

 

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На передней панели Realme Q5 установили 6,58-дюймовый экран разрешением 2412х1080 точек, а на тыльной стороне трехкомпонентную камеру с датчиками 50 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор). Питать аппарат станет батарейка емкостью 4890 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. В активе Realme Q5 упоминается боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников, операционная система Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

 

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Источник: gizmochina

Realme Q5
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.04.2022

Комментарии

Den Snig 0
Дякую, що новини можна тепер читати українською. Хотілося б трохи більше новин про смартфони та ноутбуки. Але ви великі молодці, що не кинули сайт та продовжуєте розвиватись. В Україні і так не багато сайті з новинами ІТ технологій. Слава Україні! Одесі мамі привіт з Києва.
15.04.2022 20:14

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Характеристики, которые предложит Realme Q5