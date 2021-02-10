Характеристики Lenovo Legion Y90: максимальная мощь для геймеров

405

Lenovo Legion Y90 станет очередным игровым смартфоном компании

После того, как в Китае отпразднуют Новый год, нас ждет россыпь новинок. В частности, единым фронтом выступят игровые смартфоны, которые выпустят компании Xiaomi, ZTE и Lenovo. Сегодня поговорим о новинке Lenovo Legion Y90, выход которой компания уже начала активно тизерить.

Производитель выложил в сеть короткий ролик о смартфоне, показав его дизайн. Новинка предсказуемо получит агрессивный и брутальный внешний вид, который выдает в ней решение для геймеров. На торце видны вентиляционные отверстия для отвода тепла.

По данным сетевых информаторов Lenovo Legion Y90 оснастят 6,92-дюймовым AMOLED-экраном Е-4 от Samsung с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика тача 720 Гц, платформой Snapdragon 8 Gen 1, до 18 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем до 512 Гб. Обещают функцию виртуального расширения оперативки на 4 Гб.

В активе Lenovo Legion Y90 будут выдвижные курки, линейный вибромотор, порт USB Type-C и аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт. Не обойтись тут и без системы охлаждения, которая будет призвана эффективно отводить тепло. Поговаривают, что после получаса игры в «Honor of King» на максимальных настройках графики, корпус нагревается до 39,2 градуса и средняя частота кадров составляет 119,8.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: sparronews