Характеристики OnePlus 10R или OnePlus Nord 3? Мнения разделились

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По сети гуляют параметры, которые приписывают одной из будущих новинок OnePlus

Этот год компания начала с выпуска OnePlus 10 Pro, который сначала представили в Китае, а спустя три месяца он выйдет на глобальный рынок. Это единственный актуальный флагман в модельном ряду компании, тогда как OnePlus 10 и OnePlus 10R ждут своего часа.

Сообщается, что OnePlus 10R проходит тестирование и его могут вывести на рынок во втором квартале нынешнего года. Компания хранит молчание об этой модели и тех характеристиках, которые она получит. Но сложно что-то утаить от известного сетевого информатора Digital Chat Station, который уже не раз сливал в сеть достоверные сведения о еще не представленных устройствах.

По его данным, OnePlus готовит смартфон, который предложит чипсет Dimensity 8100, оперативную память LPDDR5 и постоянную UFS 3.1. Ранее ходили слухи, что OnePlus 10R получит Dimensity 9000. На передней панели установят OLED-экран диагональю 6,7 дюйма разрешением 2412х1080 пикселей от BOE и селфи-камеру на 16-мегапикселей. Аппарату приписывают дисплейный сканер отпечатков пальцев, линейный вибромотор, быструю зарядку на 150 Вт и тройную камеру 50 Мп (Sony IMX766) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макросенсор).

Действительно ли речь идет о OnePlus 10R, достоверно неизвестно. Интересно, что ранее эти же параметры указывали с ориентиром на OnePlus Nord 3. В любом случае очень похоже, что OnePlus устроит ребрендинг Realme GT Neo 3, анонс которого устроят на следующей неделе.

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Источник: weibo