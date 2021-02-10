Характеристики OnePlus Watch: Warp Charge, датчик SpO2 и многое другое

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В сеть выложили параметры, которыми будут обладать смарт-часы OnePlus

23 марта на рынке носимой электроники появится новый игрок — OnePlus. Что смогут предложить OnePlus Watch потенциальным покупателям? Незадолго до анонса известный сетевой информатор Ишан Агарвал поделился подробностями о смарт-часах.

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По данным источника, OnePlus Watch получат циферблат размером 46 мм, и умные часы будут доступны в двух цветах: черный и серебристый. Вполне ожидаемо, что носимый гаджет будет максимально защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

OnePlus Watch умеют определять уровень стресса и уровень кислорода в крови, принимать входящие звонки и сообщения, с помощью них можно будет отслеживать фазы сна и физическую активность, управлять музыкой на смартфоне и работать с телевизором OnePlus. Часы должны получить 4 Гб оперативной памяти и технологию быстрой зарядки Warp Charge, которая зарядит батарейку за 20 минут. Автономность же OnePlus Watch должна составить около недели.

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Что касается чипа и операционной системы, тот тут нет полной ясности. Есть предположение, что руководить работой смарт-часов будет Wear OS. Но к такой перспективе стоит отнестись со скепсисом.

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Источник: pricebaba