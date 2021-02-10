Характеристики Oppo Find X5 раскрыты до анонса

547

Все согласно последней смартфонной моде

Кто бы что ни говорил про Oppo и ее продукцию, но ее смартфоны активно покупаются. Да, они отнюдь не дешевые и демпинг цен не стиль компании. Не будут дешевыми и флагманы Oppo Find X5 и Oppo Find X5 Pro, которые должны дебютировать до конца первого квартала нынешнего года. До сегодняшнего дня в сети активно обсуждались характеристики «прошки», тогда как базовая модель находилась в тени.

И вот теперь в сеть слили параметры Oppo Find X5. По данным сетевого информатора Digital Chat Station, смартфон предложит 6,7-дюймовый дисплей разрешением 3216х1440 точек с адаптивной частотой обновления 120 Гц благодаря технологии LTPO 2.0. В качестве аппаратной платформы предложат 4-нанометровый Dimensity 9000 и учитывая то, что в Oppo Find X5 Pro установят Snapdragon 8 Gen 1, то компания все же ставит новинку от MediaTek на ступеньку ниже, чем решение от Qualcomm.

Читать также: Представлен Oppo Reno6 Lite за неадекватный прайс ﻿

Емкость аккумулятора Oppo Find X5 составит 5000 мАч, предложат проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт, а также будет поддержка реверсивной зарядки на 10 Вт. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп, а вот для основной выбрали набор из трех датчиков, где два будут разрешением 50-мегапикселей (предположительно, Sony IMX766) и установят телеобъектив на 13 Мп.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: weibo