Характеристики Pixel Watch 2 появились в Google Play Console

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Snapdragon W5 и Wear OS 4﻿

Релиз вторых умных часов Google приближается – сегодня Pixel Watch 2 появились в Google Play Console. Часы получат Snapdragon W5 и Wear OS 4.



Устройство Eos (кодовое название Pixel Watch 2), найденное в каталоге Google Play Console – списке устройств Android, к которым разработчики могут получить доступ и использовать для распространения приложений. Список Play Console обычно включает несколько ключевых характеристик и изображения устройства. Как правило, это достаточно надежный источник информации.



Pixel Watch 2 получили процессор, обозначенный как Qualcomm SW5100, соответствующий стандартному Snapdragon W5. Данные подтверждают, что часы сохранят конфигурацию с 2 ГБ памяти. Параметры экрана не изменились: 384х384, 320 ppi, но Watch 2﻿ должны получить дисплей Samsung вместо панели BOE.



Android 13 (SDK 33) – версия программного обеспечения, установленного на Pixel Watch 2. Это означает, что часы получат Wear OS 4 «из коробки».



Изображение, добавленное в список, похоже не соответствует фактическому виду Pixel Watch 2 – оно аналогично тому, что использовалось с первой моделью.

Источник: 9to5google