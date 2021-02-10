Характеристики Realme GT5 Pro от инсайдера: Snapdragon 8 Gen3, топовые камеры, беспроводная зарядка 50 Вт

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Флагманская камера, экран и аккумулятор

Ожидаемый Realme GT5 Pro, старший брат GT5, дебютирует в ближайшие недели. Благодаря Digital Chat Station известны стали некоторые его характеристики.



По словам информатора, Realme GT5 Pro имеет большой круглый блок камер в центре, с флагманским объективом и изысканным дизайном задней панели вокруг, один из вариантов которой покрыт экокожей. Разработчики уделили большое внимание эстетическому оформлению смартфона.



Главная аппаратная особенность Realme GT5 Pro – процессор Snapdragon 8 Gen3, который тоже будет представлен в скором времени.



Основная камера оснащена сенсором Sony IMX966, а также перископический телеобъектив OmniVision OV64B с 3X зумом, обе камеры имеют оптическую стабилизацию. Realme GT5 Pro оснащен новым изогнутым экраном BOE с разрешением 2K и аккумулятором на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки от 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Источник: Sparrows News