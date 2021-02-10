Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 3 слили в сеть

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Все предсказуемо и цена вновь не особо радует

Samsung увлеклась созданием складных смартфонов, которые теперь стоят на вершине модельного ряда компании, отодвинув на второй план линейку Galaxy S. Она развивает серию устройств со складной конструкцией и 11 августа покажет каких успехов достигла за последнее время. В числе новинок будет Samsung Galaxy Z Flip 3 и, как это часто и бывает, накануне анонса в сеть слили его характеристики.

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Получит смартфон форм-фактор раскладушки и на внутренней стороне расположится гибкий 6,7-дюймовый экран разрешением 2640х1080 точек с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Это будет Super AMOLED-панель, защищает которую стекло Gorilla Glass Victus.

На тыльной стороне Galaxy Z Flip 3 установили дополнительный экран диагональю 1,9 дюйма разрешением 512х260 пикселей и двойную основную камеру 12 Мп (f/1.8) + 12 Мп (f/2.2). Построен смартфон на Snapdragon 888 в связке с 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и есть 128/256 Гб встроенной UFS 3.1. В его активе будет 10 Мп селфи-модуль, аккумулятор емкостью 3300 мАч, быстрая и беспроводные зарядки и боковой сканер отпечатков пальцев.

В числе преимуществ Galaxy Z Flip 3 указана защита от влаги по стандарту IPX8. Ожидается, что ценник на него составит 1099 евро или $1292 за версию с 128 Гб ПЗУ.

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Источник: gizmochina