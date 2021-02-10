Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 4: минорный апдейт

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Все предсказуемо и без серьезного прорыва

Складные смартфоны стали фаворитами в модельном ряду Samsung. Компания делает многое для их популяризации и удерживает позицию лидера в нише устройств с гибкими дисплеями. В августе должно состояться ежегодное мероприятие Unpacked, на котором представят Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

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Первые подробности о Samsung Galaxy Z Fold 4 уже начали появляться и сегодня подоспела очередная порция деталей о новинке. Так, сообщается, что на внутренней стороне установят гибкий 7,6-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QXGA+. На внешней стороне также будет панель на 120 Гц, но ее разрешение составит FullHD+ и диагональ 6,62 дюйма.

Аппаратной основой Galaxy Z Fold 4 послужит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 в связке с 12/16 Гб оперативной памяти. Емкость флеш-накопителя составит 256/512 Гб и работать аппарат будет под управлением Android 12 с оболочкой OneUI 4. Питать новинку станет батарея на 4400 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой.

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Galaxy Z Fold 4 должен получить фронталку на 16-мегапикселей, которую встроят под поверхность гибкой матрицы. На внешней стороне предложат модуль на 10 Мп и тройную тыльную камеру 50 Мп + 12 Мп (сверхширик) + 12 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум). Смартфон получит порт USB Type-C и защиту от воды IP68, NFC, поддержку стилуса Wireless DeX, Samsung Pay, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

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Источник: sammobile