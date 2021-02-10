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Характеристики и качественные рендеры OnePlus Ace 3 (12R)

20.07.2023 80 0

Улучшение камер и автономности в субфлагманской линейке

На днях мы увидели качественные рендеры OnePlus 12, анонс которого состоится в декабре 2023 года. Буквально вчера инсайдеры уточнили, что глобальный запуск этого смартфона состоится не в феврале 2024 года, а в январе. Также новые данные указывают на возросшую емкость аккумулятора, которая составит 5400 мАч.

 

Теперь на очереди изображение будущего субфлагмана OnePlus Ace 3 и его основные технические характеристики.

 

Характеристики и качественные рендеры OnePlus Ace 3 (12R) – фото 1

 

Облик как и у OnePlus 12 не очень отличается от предшественника, но дисплей имеет меньшие скругления и если это не просто погрешность производителя рендера, а настоящее изменение – это приятно.

 

Характеристики и качественные рендеры OnePlus Ace 3 (12R) – фото 2

 

OnePlus 12R(Ace 3) будет построен на Snapdragon 8 Gen 2, получит 6,7" AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К и частотой развертки 120 Гц, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопитель. Аккумулятор будет на 5500 мА тенденция.

 

Еще один интересный момент, связанный с OnePlus Ace 3 – замена 2-Мп макрообъектива от OnePlus 11R на 32-Мп телеобъектив с оптическим зумом 2х. 50-Мп основная камера и 8-Мп широкоугольная камеры остались на месте (будут ли заменены сенсоры, не уточняется).

 

Характеристики и качественные рендеры OnePlus Ace 3 (12R) – фото 3

 

Наличие оптического зума символизирует нам выход камер субфлагманов на чуть более высокий уровень качества и заглушки могут уйти в прошлое.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 20.07.2023
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Характеристики и качественные рендеры OnePlus Ace 3 (12R)