Характеристики и качественные рендеры OnePlus Ace 3 (12R)

80

Улучшение камер и автономности в субфлагманской линейке

На днях мы увидели качественные рендеры OnePlus 12, анонс которого состоится в декабре 2023 года. Буквально вчера инсайдеры уточнили, что глобальный запуск этого смартфона состоится не в феврале 2024 года, а в январе. Также новые данные указывают на возросшую емкость аккумулятора, которая составит 5400 мАч.

Теперь на очереди изображение будущего субфлагмана OnePlus Ace 3 и его основные технические характеристики.

Облик как и у OnePlus 12 не очень отличается от предшественника, но дисплей имеет меньшие скругления и если это не просто погрешность производителя рендера, а настоящее изменение – это приятно.

OnePlus 12R(Ace 3) будет построен на Snapdragon 8 Gen 2, получит 6,7" AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К и частотой развертки 120 Гц, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопитель. Аккумулятор будет на 5500 мА тенденция.

Еще один интересный момент, связанный с OnePlus Ace 3 – замена 2-Мп макрообъектива от OnePlus 11R на 32-Мп телеобъектив с оптическим зумом 2х. 50-Мп основная камера и 8-Мп широкоугольная камеры остались на месте (будут ли заменены сенсоры, не уточняется).

Наличие оптического зума символизирует нам выход камер субфлагманов на чуть более высокий уровень качества и заглушки могут уйти в прошлое.

Читать также: Google Meet тестирует созданные искусственным интеллектом фоны для видеозвонков

Источник: twitter