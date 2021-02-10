Характеристики Xiaomi Flip: мощная раскладушка с гибким дисплеем

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Конкурент Honor Magic V и Samsung Galaxy Z Flip 4

У Xiaomi не было в модельном ряду смартфона-раскладушки. В этом году все может измениться и аппарат с таким форм-фактором у нее появится. Но теперь все согласно трендам и последней моде — гибкий дисплей присутствует. Это должна быть раскладушка в привычном для наших дней исполнении: совсем небольшой внешний экран для вывода минимальной информации, а вот основной гибкий дисплей спрячут внутри.

Нам уже демонстрировали патент компании с эскизами того, как может выглядеть Xiaomi Flip. Теперь нам предлагают узнать, какими характеристиками могут наделить раскладушку. По данным сетевых информаторов, Xiaomi Flip должен предложить гибкую AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, разрешением FullHD+ и диагональю 6,81 дюйма. Диагональ внешнего дисплея составит 1,9 дюйма при разрешении HD+ и это также будет OLED-матрица.

Новинка Xiaomi должна получить чипсет Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гб встроенной UFS 3.1 Толщина корпуса Xiaomi Flip составит 15,9 мм в сложенном состоянии и весить он будет всего 179 грамм. Внутри спрячут аккумулятор емкостью 3800 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. Обещают поддержку 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, GPS и порт USB Type-C, а также два стереофонических динамика с настройкой от Harman/Kardon.

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Для автопортретов предложат двойную селфи-камеру разрешением 20 Мп и основная камера также получит два сенсора, но это будут модули на 50 Мп и 13 Мп (сверхширик). Ожидается, что ценник на младшую версию с 8/128 Гб памяти составит $1023, а модификации с 8/256 Гб и 12/256 Гб оценят в $1100 и $1227 соответственно.

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Источник: passionategeekz